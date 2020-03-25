Жителей Купчино пытаются развести лже-сотрудники «Водоканала

Во Фрунзенском районе Петербурга активизировались мошенники. Под видом сотрудников «Водоканала» они пытаются попасть в квартиры местных жителей и навязать им свои услуги.

Мошенников впервые заметили около 1,5 недель назад. Посетить они успели жителей домов по улицам Олеко Дундича, Купчинской, Будапештской, Димитрова и Софийской.

«Женщина, якобы, из «Водоканала» с вопросом: меняли ли у нас трубы холодного водоснабжения. Дверь даже открывать не стала, послала со всеми вопросами в управляющую компанию», — рассказала жительница Купчино в соцсетях.

Очевидцы отмечают, что лжесотрудники ведут себя грубо и настойчиво. Могут долго стучать по двери и хамить. Предлагают они, в частности, установку фильтровано-насосных станций «по государственной квоте». Платить за услуги, впрочем, придется самим жильцам.

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с подобными ситуациями сталкиваются не впервые. Предприятие рекомендует не впускать таких людей в квартиры, не сообщать им никакую личную информацию и немедленно сообщать о произошедшем на горячую линию по телефону 305-09-09.

«Специалисты «Водоканала» не занимаются установкой фильтров или дополнительного оборудования в квартирах, а также не проводят никакие финансовые сборы», — отметили в пресс-службе «Водоканала» в разговоре с корреспондентом gazeta.spb.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к трем годам лишения свободы приговорили лжесотрудника «Петроэлектросети». Мужчина проник в квартиру пенсионерки под предлогом проверки счетчиков и похитил у неё 19 тыс. рублей.