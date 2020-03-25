Путин предложил отсрочить налоги для малого и среднего бизнеса на полгода

Компаниям малого и среднего бизнеса в России могут предоставить отсрочку по налогам. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в среду, 25 марта.

Отсрочка распространяется на все налоги кроме НДС, срок её — шесть месяцев.

Путин также добавил, что компании, пострадавшие от ситуации в экономике из-за пандемии коронавируса, должны получить отсрочку по кредитам на полгода.

«Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкроства. В этой связи предлагаю ввести сроком на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов», — сказал Путин.

Меры будут распространены на компании, которые наиболее уязвимы в нынешней ситуации. Перечень нуждающихся в поддержке отраслей может быть скорректирован правительством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин предложил банкам предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций.