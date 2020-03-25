На Суворовском троллейбус сбил пенсионерку

На Суворовском троллейбус сбил пенсионерку
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Пожилая женщина ждала зеленого сигнала светофора, когда ее задел общественный транспорт.

Все случилось сегодня днем, 25 марта. Обо всем рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на Суворовском проспекте. Пожилая женщина стояла у дороги и ждала зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. В этот момент ее зацепило задней частью троллейбуса – пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента и пытаются понять, что стало причиной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Испытателей случилось ДТП: кто-то не дождется реанимации. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

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