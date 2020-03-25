На Испытателей случилось ДТП: кто-то не дождется реанимации

Кто виноват в ДТП - пока не удалось выяснить. Фото: https://vk.com/spb_today

Кто виноват в ДТП - пока не удалось выяснить. Фото: https://vk.com/spb_today

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Все случилось сегодня, 25 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на проспекте Испытателей недалеко от станции метро «Пионерская». Там столкнулись реанимация и «Яндекс.Драйв». Что стало причиной инцидента – непонятно. Пользователи убеждены, что во всем виноват водитель «скорой», который якобы влетел в стоящий на «аварийке» автомобиль.

Судя по всему, кто-то не вовремя получит помощь врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе после ДТП госпитализировали четыре человека. Все они получили травмы средней степени тяжести.