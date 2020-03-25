В Невском районе после ДТП госпитализировали четыре человека

Все они получили травмы средней степени тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на пересечении проспекта Александровской фермы и улицы Седова. Там столкнулись две иномарки – в результате травмы получили четыре человека. Среди пострадавших есть ребенок. Взрослых и несовершеннолетнего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что участниками инцидента стали «Киа» и «Опель». Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП с тремя машинами затруднило движение по Советскому проспекту. На фотографиях видно, что машины заняли крайний левый ряд. Проезд на участке затруднен.