Ученики школ Петербурга начнут занятия 6 апреля

Ученики школ Петербурга начнут занятия 6 апреля
Также, согласно ранее опубликованному постановлению губернатора Петербурга, до 12 апреля школьники будут учиться дистанционно. Фото: pixabay.com

Каникулы все-таки продлеваются. О том, что новая учебная четверть начнется уже только в апреле сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Фактически, согласно учебным планам, начать учиться школьники должны были 30 марта, но сообщение президента России Владимира Путина о том, что следующая неделя в стране объявлена нерабочей внесло свои коррективы.

Напомним, сегодня Владимир Путин обратился к жителям страны. В своем видеообращении президент рассказал о борьбе с коронавирусом и о том, какие меры были приняты для стабилизации экономики и улучшения качества жизни россиян в нынешний непростой период.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин объявил следующую неделю нерабочей. Все зарплаты сотрудников при этом будут сохранены. Глава страны заявил, что сейчас гражданам нужно побыть дома.

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