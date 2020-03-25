Сбербанк введет лимит на бесплатные переводы между физическими лицами

Он составит 50 тысяч в месяц.

Далее клиенты банка должны будут заплатить комиссию в виде 1% от перевода (не более тысячи рублей). Помимо этого, можно будет оформить подписку с минимальной стоимостью в 134 рубля. Оформить ее можно с помощью приложения банка. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на заместителя председателя правления банка Светлану Кирсанову.

При этом, все переводы между территориальными банками в размере до 50 тысяч рублей станут бесплатными.

Большинство клиентов Сбербанка и так не превышают вышеупомянутый лимит, поэтому переводить деньги они смогут без комиссии.

Нововведение планируют внедрять постепенно. Первым в апреле оно заработает на Дальнем Востоке, а уже в начале лета распространится на всю страну.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк представил самый худший сценарий кризиса в России.