Беглов прокомментировал послание президента

Губернатор Петербурга Александр Беглов сказал, что каждый ждал слов президента России Владимира Путина о том, что в сложное времена для государства самое главное — здоровье и качество жизни граждан страны.

Беглов заявил, что знает, что много жителей города боятся потерять работу. При этом, он подчеркнул, что уровень безработицы остается на старом невысоком значении в 1,5%. Напомнил глава города и то, что все необходимые услуги, связанные с поиском работы можно получить не выходя из дома через портал госуслуг. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Меры, о которых говорил сегодня, 25 марта, Путин в своем обращении действительно окажут немалую поддержку малому бизнесу и предпринимателям.

Также, город рассмотрит введение дополнительных выплат, которые добавятся к пособию по безработице. Помимо этого, выплатами для детей до трех лет будут обеспечены 61 тыс. семей. Выплата субсидий по оплате ЖКХ будет продлена на полгода автоматически. А предоставить ее смогут теперь и дистанционно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин предложил предусмотреть каникулы по кредитам из-за коронавируса.