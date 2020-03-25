«Зенит» запускает онлайн-шоу в Instagram

Игроки нашли, чем заняться на карантине. Фото: Instagram "Зенита"

Игроки нашли, чем заняться на карантине. Фото: Instagram "Зенита"

Теперь фанаты смогут оценить не только спортивные навыки любимых футболистов, но и кулинарные.

Шоу «Домашняя заготовка» будет проводиться в социальной сети Instagram в формате прямого эфира. Игроки футбольного клуба «Зенит» будут готовить различные блюда под присмотром именитых шеф-поваров.

Примечательно, что зрители могут готовить вместе с поварами и игроками. Необходимо просто у себя дома подготовить место для готовки , необходимую посуду и продукты. Фотографии готовых блюд «Зенит» предлагает выкладывать с хэштегом #ДомашняяЗаготовка.

В первом выпуске продемонстрирует свои способности в приготовлении еды футболист Александр Васютин. Руководить процессом будет шеф-повар Роман Редман. Футболист будет готовить в домашних условиях, а шеф в кулинарном салоне «Гурман».

Первый эфир пройдет уже сегодня, 26 марта, в 14:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футбольный клуб «Зенит» продлил карантин.