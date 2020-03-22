Футбольный клуб «Зенит» продлил карантин

Такое решение приняло руководство клуба и тренерский штаб. До 29 марта основной состав команды будет продолжать тренировки в домашнем режиме. На время карантина тренировочный центр «Газпром» будет полностью закрыт для всех. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

Фанаты могут следить за тренировками любимых спортсменов в режиме онлайн. Фотографии и видео будут публиковаться в социальных сетях клуба и на личных страницах игроков.

Напомним, решение о карантине было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в городе связанной с коронавирусной инфекцией. Недавно все игроки и сотрудники «Зенита» сделали тесты на выявление COVID-19. Все они оказались отрицательными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Зените» могут начать тренировать по скайпу. Для каждого спортсмена будет составлено индивидуальное расписание.