В Купчино из-за ветра детская коляска оказалась в озере

Все произошло во вторник, 24 марта, в парке Героев-пожарных. Об этом сообщил очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сильный порыв ветра отправил коляску прямиком в карьер. К счастью, ребенка в ней в момент падения не было. Видимо, мама и бабушка ребенка не уследили за средством передвижения именно из-за того, что все внимание было обращено на малыша.

Сначала одна из женщин пыталась вытащить из воды коляску самостоятельно, но образовавшийся лед не позволил это сделать — женщина поскользнулась. Инцидент заметил мимо пробегавший спортсмен, который тоже упал, пытаясь помочь. Но по итогу, именно этот неравнодушный мужчина все-таки смог вытащить коляску из водного плена, хоть это и стоило ему чистых вещей.

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