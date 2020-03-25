Новый температурный рекорд установлен в Петербурге

Весна радует Петербуржцев солнечной погодой, теплом и температурными достижениями.

В среду, 25 марта, в Северной столице столбик термометра поднялся почти до 13 градусов. Последний раз воздух был таким теплым в марте 1968 года. В тот весенний день температура составила +12,5 градусов. В этом же году это значение составило +12,7. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Подобная погода на радость местным жителям стала возможна благодаря отсутствию облаков и циклонов.

Примечательно, что данный рекорд является уже третим за первый весенний месяц текущего года.

Ранее, 9 марта температура воздуха в городе составила +7,9 градусов, что помогло побить рекорд 2015 года, когда столбик термометра поднялся до +7,6 градусов.

Первый рекорд этого месяца был поставлен 2 числа. Тогда воздух прогрелся до +5,9 против +5,4 градусов, которые были установлены в Петербурге в 1997 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны.