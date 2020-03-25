Жителей Пушкина испугали загоревшиеся поля

Жителей Пушкина испугали загоревшиеся поля
Местные жители предположили, что начался апокалипсис. Фото: vk.com/spb_today

Поля загорелись на улице Архитектора Данини.

Пожары настолько масштабные, что их видно за 60 км. В воздухе же стоит сильнейший запах гари. Фотографиями пожаров поделился очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Возгорание особенно хорошо наблюдалось с птичьего полета. Пользователь в комментария сообщил, что пролетал это место на самолете и подумал, что старую траву подожгли специально, только вот специальной техники замечено не было.

Отметили комментаторы, что раздувает огонь сильный ветер. Пламя действительно распространилось на большую по расстоянию площадь. Также, идут активные обсуждения, кто мог устроить поджог.

Еще один комментатор отметил, что горит территория с 16 часов дня.

Причины возгорания неизвестны. Пожарной техники замечено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на Вознесенском произошел пожар.

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