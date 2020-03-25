В квартире на Вознесенском произошел пожар

Пожар был потушен за 2,5 часа.. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Пожар был потушен за 2,5 часа.. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

О пожаре в пятикомнатной коммуналке в Адмиралтейском районе спасателям стало известно сегодня, 25 марта, в 18:09.

В квартире загорелась комната площадью 15 квадратных метров. Пожар произошел в доме на пересечении Садовой улицы и Вознесенского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу.

Позже пожару был присвоен ранг 1-Бис. В тушении участвовали 8 единиц техники и 35 сотрудников МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. Двое человек, находящихся в помещении, были вовремя спасены.

Причины возгорания не сообщаются. Окончательно ликвидировать пожар удалось в 20:55.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар рядом со станцией «Лигово» унес жизнь пожилой женщины. Пожар был потушен за полчаса. Позже, в нем обнаружили женщину, которая не смогла выбраться и погибла.