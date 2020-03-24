Пожар рядом со станцией «Лигово» унес жизнь пожилой женщины

В Красносельском районе Северной столицы сгорел жилой дом, в котором находилась пожилая петербурженка. Она погибла.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, экстренные службы получили информацию о возгорании в половину двенадцатого дня 24 марта. Пожар произошел в частной одноэтажной постройке на Таллинском шоссе, 51.

Сотрудники МЧС справились с огнем ровно за полчаса, однако пожар все же унес жизнь одного человека. В момент пожара в доме находилась 70-летняя пенсионерка, которая не успела выбраться. Ее тело было найдено на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около ж/д станции «Лигово» горит постройка в частном секторе.

«Что-то горит и нехило дымит в частном секторе рядом со станцией Лигово. Скорая и пожарные на месте», — написали очевидцы.