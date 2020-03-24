Пожар рядом со станцией «Лигово» унес жизнь пожилой женщины

Пожар рядом со станцией &#171;Лигово&#187; унес жизнь пожилой женщины
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Северной столицы сгорел жилой дом, в котором находилась пожилая петербурженка. Она погибла.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, экстренные службы получили информацию о возгорании в половину двенадцатого дня 24 марта. Пожар произошел в частной одноэтажной постройке на Таллинском шоссе, 51.

Сотрудники МЧС справились с огнем ровно за полчаса, однако пожар все же унес жизнь одного человека. В момент пожара в доме находилась 70-летняя пенсионерка, которая не успела выбраться. Ее тело было найдено на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около ж/д станции «Лигово» горит постройка в частном секторе.

«Что-то горит и нехило дымит в частном секторе рядом со станцией Лигово. Скорая и пожарные на месте», — написали очевидцы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
красносельский район новости спб пожар происшествие смерть трагедия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Французские врачи успешно испытали лекарство от коронавируса
Пожар рядом со станцией «Лигово» унес жизнь пожилой женщины
Семак озвучил требования к новому контракту с «Зенитом»
В одной из первых книг Винни-Пух был русским и носил шапку — ушанку
Названы самые популярные во время эпидемии товары в России
ГАТИ выявила множество нарушений при ремонте Шлиссельбургского проспекта
Итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса
Volkswagen прекращает производство в России из-за коронавируса