Около ж/д станции «Лигово» горит постройка в частном секторе

Около ж/д станции &#171;Лигово&#187; горит постройка в частном секторе
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник днем, 24 марта, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Над частным сектором поднялся столб дыма.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло на территории частного сектора неподалеку от железнодорожной станции «Лигово» в Старо-Паново. Судя по ролику, опубликованному петербуржцами в группе, на месте уже работают экстренные службы.

«Что-то горит и нехило дымит в частном секторе рядом со станцией Лигово. Скорая и пожарные на месте», — написал автор поста.

На данный момент информации о пожаре от официальных источников не поступало. Данных о возможных пострадавших также нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге кто-то облил бензином и поджег чужой Mercedes-Benz.

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