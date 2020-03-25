Фанат «Зенита» заплатил почти 700 тысяч рублей за выбег на поле

Пробежка для фаната оказалась не из дешевых. Фото: pixabay.com

Пробежка для фаната оказалась не из дешевых. Фото: pixabay.com

Футбольный клуб смог взыскать со своего болельщика 687 тысяч рублей за его поведение на матче 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/19. Напомним, ответчик выбежал на поле прямо во время игры, когда сине-бело-голубые играли с турецкой командой «Фенербахче». Решение о взыскании с болельщика штрафа в пользу «Зенита» вынес Боровичский районный суд Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент случился 21 февраля 2019 года. Примечательно, что тогда «Зенит» выиграл в том матче со счетом 3:1, а позднее и вовсе смог дойти до 1/8 чемпионата.

Из-за поступка болельщика, который выбежал на поле на 61 минуте игры, питерскую команду оштрафовали на 10 тысяч евро.

Помимо штрафа, Ара Саакян должен будет оплатит пошлину в размере 10 тысяч рублей, которая была ранее оплачена футбольным клубом для рассмотрения данного дела. Также, мужчине запретили полгода посещать футбольные матчи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» запускает онлайн-шоу в Instagram.