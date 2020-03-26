Ремонт трубопровода на Дровяной улице завершился раньше срока

Специалисты «Теплосети» закончили работы по ремонту трубопровода в центре Петербурга утром в четверг, 26 марта.

Как сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», трубопровод возле дома №3 по Дровяной улице был отремонтирован раньше срока. Там заменили более десяти метров ненадежного участка, а также проверили новый трубопровод. Над устранением неисправности работали 15 человек трех аварийно-ремонтных бригад.

Оставшиеся работы по заполнению системы отопления и ее перевода на работу в штатном режиме ограничат движение транспорта на Дровяной улице. Речь идет об участке от Рижского проспекта до 10-й Красноармейской улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Воскресенской набережной прорвало трубу.