Ремонт трубопровода на Дровяной улице завершился раньше срока

Ремонт трубопровода на Дровяной улице завершился раньше срока
"Теплосеть". Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Специалисты «Теплосети» закончили работы по ремонту трубопровода в центре Петербурга утром в четверг, 26 марта.

Как сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», трубопровод возле дома №3 по Дровяной улице был отремонтирован раньше срока. Там заменили более десяти метров ненадежного участка, а также проверили новый трубопровод. Над устранением неисправности работали 15 человек трех аварийно-ремонтных бригад.

Оставшиеся работы по заполнению системы отопления и ее перевода на работу в штатном режиме ограничат движение транспорта на Дровяной улице. Речь идет об участке от Рижского проспекта до 10-й Красноармейской улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Воскресенской набережной прорвало трубу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дровяная улица новости спб теплосеть трубопровод
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Васильевском острове 18 спасателей тушили пожар в коммуналке
В Пулково отменили 17 внутренних и международных рейсов
В деревне Перевоз спасатели за полчаса потушили пожар в частом доме
Ремонт трубопровода на Дровяной улице завершился раньше срока
На улице Седова из каршеринга «сделали кабриолет»
Россиянам рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны
Продавщица креветок в Ухане стала первой зараженной коронавирусом
Санкт-Петербург поможет всем попавшим в сложную ситуацию из-за ...