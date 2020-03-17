На Воскресенской набережной прорвало трубу

В результате аварии в Центральном районе Санкт-Петербурга временно пришлось ограничить движение на двух полосах проезжей части.

Видео с разливом воды и исходящим от нее паром, было опубликовано в социальной сети «Вконтакте». Пресс-служба АО «Теплосеть» сообщила, что сообщение об аварии поступило в 18:15. На место происшествия сразу же направились специалисты. Все меры безопасности были предусмотрены, а последствия прорыва устраняются.

В данный момент разлив воды на дорогу остановлен, движения транспорта восстановлено. Никто не пострадал. Ущерб от данного инцидента пообещали возместить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обнаружили детские площадки в охранных зонах теплосетей. Подобные несогласованные возведения могут быть весьма опасными. В результате проверки выявлено 64 объекта, которые находятся в опасных местах.