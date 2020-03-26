В Пулково отменили 17 внутренних и международных рейсов

В Пулково отменили 17 внутренних и международных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Северной столице вновь отменили ряд рейсов по стране и за рубеж. Причиной большинства отмен могла стать пандемия коронавируса.

Согласно данным с электронного табло петербургского аэропорта Пулково, в четверг, 26 марта, пассажиры нескольких рейсов не смогут улететь в Москву, Самару, Воронеж, Краснодар, Тель-Авив, Анталью,Минск, Варшаву, Душанбе, Дубай и Худжанд.

Аэропорт не приводит причины, по которым были отменены полеты, однако, по всей видимости, все дело в ограничениях, введенными государствами в рамках борьбы с новым типом коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне, 25 марта, в Пулково отменили десятки рейсов по России и за рубеж. Отправиться самолеты должны были в Лондон, Стамбул, Москву и ряд других городов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб отмена рейсов пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Васильевском острове 18 спасателей тушили пожар в коммуналке
В Пулково отменили 17 внутренних и международных рейсов
В деревне Перевоз спасатели за полчаса потушили пожар в частом доме
Ремонт трубопровода на Дровяной улице завершился раньше срока
На улице Седова из каршеринга «сделали кабриолет»
Россиянам рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны
Продавщица креветок в Ухане стала первой зараженной коронавирусом
Санкт-Петербург поможет всем попавшим в сложную ситуацию из-за ...