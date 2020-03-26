В Пулково отменили 17 внутренних и международных рейсов

В Северной столице вновь отменили ряд рейсов по стране и за рубеж. Причиной большинства отмен могла стать пандемия коронавируса.

Согласно данным с электронного табло петербургского аэропорта Пулково, в четверг, 26 марта, пассажиры нескольких рейсов не смогут улететь в Москву, Самару, Воронеж, Краснодар, Тель-Авив, Анталью,Минск, Варшаву, Душанбе, Дубай и Худжанд.

Аэропорт не приводит причины, по которым были отменены полеты, однако, по всей видимости, все дело в ограничениях, введенными государствами в рамках борьбы с новым типом коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне, 25 марта, в Пулково отменили десятки рейсов по России и за рубеж. Отправиться самолеты должны были в Лондон, Стамбул, Москву и ряд других городов.