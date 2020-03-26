В России должники отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

Россияне массово начали отказываться от платежей по кредитам из-за распространения коронавируса в стране.

Как сообщает РБК, ссылаясь на слова президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев, пандемия в стране становится предлогом для россиян, которые просят отсрочку по кредитам.

На данный момент, по данным издания, пока произошли лишь единичные случаи, на их долю приходится менее одного процента от всех отказов в выплатах за кредит. Заемщики говорят, что они находятся на самоизоляции или уже заражены. При этом они не предоставляют доказательств, что именно пандемия стала причиной их невыплат по кредитам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин предложил предусмотреть каникулы по кредитам из-за коронавируса.