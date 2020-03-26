Партнером международного конкурса «Золотой Трезини» стала Группа RBI

Системным партнером Третьего международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» стала Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город»). Президент Группы RBI Эдуард Тиктинский вошел в состав жюри конкурса.

«Мы не первый год поддерживаем конкурс “Золотой Трезини”, потому что уверены: лучшие проекты архитектуры и дизайна должны получать широкое признание и оцениваться как произведения искусства. Благодаря этому происходит дальнейшее развитие архитектурной мысли, рождаются новые шедевры, – объясняет Эдуард Тиктинский.

«Для международного конкурса, в совет и жюри которого входят эксперты из семи стран мира, сегодня принципиальное значение имеет тот факт, что и подача заявок, и голосование членов жюри конкурса пройдут онлайн, – говорит председатель оргкомитета конкурса «Золотой Трезини» Павел Черняков. – В оргкомитет конкурса уже поступают письма о том, что в эти тяжелые дни такие конкурсы, как наш, помогают архитекторам, реставраторам и дизайнерам отвлекаться от коронавирусной паники, не выходя из домашнего карантина».

Группа RBI работает на девелоперском рынке с 1993 года и объединяет несколько брендов: RBI (элитная недвижимость и бизнес-класс), «Северный город» (комфорт-класс), «Управление комфортом» (эксплуатация недвижимости), RBI OK (отделочные работы), RBI PM (управление апарт-отелями) и др. За 26 лет работы Группой построено свыше 1,6 млн кв. м.

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проходит с 2018 года при поддержке Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), Всемирного клуба петербуржцев, Союза архитекторов России, Союза реставраторов России и Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ).

Участниками конкурса станут номинанты из всех стран мира – девелоперы и проектировщики, архитекторы и реставраторы, дизайнеры и декораторы, а также студенты архитектурных вузов и кафедр. Прием заявок на третий «Золотой Трезини» пройдет на сайте www.goldtrezzini.ru с 15 апреля по 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное.

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