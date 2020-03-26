В Кронштадте оштрафовали застройщика ЖК на Тулонской аллее

В Кронштадтском районе Петербурга строительную компанию «Козерог» оштрафовали за нарушения градостроительного законодательства.

Прокуратура проверила соблюдения законодательства в ООО «СК «Козерог», которое строит многоквартирный жилой комплекс на Тулонской аллее.

Проверка показала, что застройщик нарушил закон в сфере охраны труда при обустройстве автодорог на территории, разводке временных электросетей, использовании газовых баллонов, уборке мусора, обозначении опасных производственных зон, выставлении защитных ограждений и использовании средств индивидуальной защиты.

Было возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ. После получения штрафа компания устранила нарушения.

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