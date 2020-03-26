Маленькую девочку госпитализировали после ДТП во Всеволожске

Маленькую девочку госпитализировали после ДТП во Всеволожске
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленинградской области произошла автомобильная авария с пострадавшими, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД. Серьезные травмы получила малолетняя девочка.

Согласно предварительной информации, все произошло накануне вечером, 25 марта, в городе Всеволожск на пересечении Колтушского шоссе и Торгового проспекта. Примерно в 19.00 пенсионер за рулем «Рено» столкнулся с «Хендай Солярис» под управлением 32-летнего мужчины.

Травмы получили три человека — оба водителя и пятилетняя девочка из «Рено». Взрослые находятся в удовлетворительном состоянии, а вот ребенку повезло меньше — ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сердобольской конфликт между водителями закончился стрельбой.

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