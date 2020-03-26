В России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России диагноз COVID-19 подтвержден у 840 человек, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За сутки в России зафиксировано 182 новых случая заболевания новым типом коронавирусной инфекции. Коронавирус был обнаружен у жителей 56 российских регионов. На сегодняшний день число выздоровевших от инфекция составляет 38 человек.

В оперативном штабе уточнили, что все заразившиеся граждане в течение последних двух недель прилетели из государств, в которых наблюдается опасная эпидемиологическая обстановка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать девочки, заболевшей коронавирусом, рассказала, как начиналась болезнь. Сначала ничего не предвещало беды, но уже через 3 дня резко поднялась температура до 39 градусов. Примечательно, что ни кашля, ни насморка при этом не наблюдалось.