Мать девочки, заболевшей коронавирусом, рассказала как начиналась болезнь

Первым делом поднялась температура.

Госпитализировали юную петербурженку спустя 3 дня после возвращения из Австрии, где семья отдыхала на горнолыжном курорте. Сначала ничего не предвещало беды, но уже через 3 дня резко поднялась температура до 39 градусов. Примечательно, что ни кашля, ни насморка при этом не наблюдалось. Родители 10-летнего ребенка сразу же вызвали скорую, которая отвезла девочку в инфекционную больницу имени Боткина. Об этом родительница рассказала в видео, опубликованном администрацией города на Неве.

Лечение прошло успешно, болезнь протекала без осложнений. Поэтому, уже в среду, 25 марта, ребенок из медицинского учреждения отправился домой. В тот же день выписали и двух других выздоровевших граждан.

Таким образом, на лечении в инфекционной больнице Северной столицы остаются 16 местных жителей и трое жителей Ленинградской области.

Под подозрением в стационаре находятся 324 человека. Все они недавно прибыли из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выздоровели три пациента с коронавирусом.