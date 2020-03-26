Три новых памятника, включенных в список объектов культурного наследия могут появиться в Петербурге

При этом, еще два объекта решили не рассматривать как выявленные памятники.

Памятниками могут стать:

Подъездная аллея Свято-Троицкого кладбища. Само кладбище основано в 1780 годы, а большая часть его территорий с его надгробными памятниками уже являются выявленным объектом культурного наследия. Аллея же выполняла роль главное дороги к кладбищу до 1870-х годов. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

Деревянный жилой дом в поселке Лисий нос. Дату постройки относят приблизительно ко второй половине 1900-х годов. И оно является примером дореволюционных строительных решений дореволюционного времени. Сейчас здание пустует. Выставлялось на торги.

Участок Шлиссельбургского тракта в Усть-Ижоре. Он был проложен в первой половине XVIII века и являлся частью почтовой дороги из Петербурга в Архангельск. Очень ценно в дороге то, что там сохранено историческое булыжное мощение, датированное XVIII- начала XX веков.

Исторической ценностью же по итогам проверки не обладают вестибюль и подземный зал станции метрополитена «Площадь Ленина» и бывшее здание манежа лейб-гвардии Финляндского полка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП требует ускорить реставрацию аварийной дачи Фаберже.