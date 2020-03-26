В Ленобласти введут строгий карантин из-за пандемии коронавируса

В Ленобласти введут строгий карантин из-за пандемии коронавируса
Дрозденко объяснил, что за несоблюдение карантина или предписаний медиков будут штрафовать. Фото: Baltphoto

На заседании правительства Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, какие меры будут приняты в связи с профилактикой распространения коронавируса.

Несмотря на то, что показатели заболеваемости в Ленобласти ниже, чем в других регионах принятые меры обещают быть крайне строгими. Ограничения и жесткий контроль коснутся не всех, но граждан, находящихся под подозрением либо зараженных COVID-19. Все они будут помещены в специальные боксы либо в области, либо в Боткинской больнице.

Контактировавшие с ними люди будут отправлены на строгий домашний карантин, а возможно — вывезены в другие объекты. При этом за нарушение правил планируют наказывать финансово. Покинувшие больницу пациенты с подозрением на коронавирус будут оштрафованы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, насколько эффективен чеснок в качестве профилактики коронавируса.

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