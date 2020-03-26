«Петербургский дневник» прекратит выпуск печатной версии из-за коронавируса

Мера будет принята в течение следующей недели, которая объявлена нерабочей. Временный переход в онлайн-режим обусловлен постановлением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Поэтому, печатная версия газеты выйдет в тираж уже только 6 апреля. Об этом сообщает Мойка78.

Ранее сообщалось, что газеты могут помочь вирусу распространяться. О скрытой угрозе исходящей от привычной бумаги поведал Роспотребнадзор с ссылкой на ВОЗ. Оказывается, COVID-19 продолжает жить на бумажной продукции, попадая на нее, долгое время.

К мнению специалистов-медиков уже прислушались на Украине и в Туркменистане. Запретил передачу газет и другой печатной продукции из рук в руки и Александр Беглов.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил следующую неделю (30 марта — 3 апреля) нерабочей. Губернатор города на Неве в свою очередь подписал новое постановление для города в этот период времени. Временно закроются развлекательные центры и рестораны, а также будут временно прекращены льготы для проезда в общественном транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в нерабочую неделю в Петербурге будет закрыто все, кроме аптек и магазинов.