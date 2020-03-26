В бизнес-парке «Мартышкино» горят 1,6 тысяч кв. метров

В бизнес-парке &#171;Мартышкино&#187; горят 1,6 тысяч кв. метров
В результате никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

На место прибыли более ста спасателей, которые пытаются ликвидировать пламя.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в бизнес-парке «Мартышкино» – там вспыхнули ангары. Сначала огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров, а затем погладит территорию в 1,6 тысяч квадратов. На месте трудятся более сотни спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Точку возгорания вроде потушили, сейчас правее полыхает. Пожарные воют…»,

— рассказывает очевидец в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионера с ожогами госпитализировали от входа в «Петроэлектросбыт» в Купчино.

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