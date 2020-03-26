На Красносельском массовое ДТП, заняты все полосы

Не говорится, как себя чувствуют участники аварии. Фото: https://vk.com/spb_today

Не говорится, как себя чувствуют участники аварии. Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобилисты стоят в пробке из-за инцидента. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Все случилось сегодня вечером, 26 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Красносельском шоссе перед развязкой КАД – там стоят шесть машин, среди них маршрутка. Отмечается, что у общественного транспорта разбиты стекла, также помято выглядит «Субара». В результате участники ДТП заняли все три полосы, тем самым затруднив движение – пробка неизбежна.

Непонятно, есть ли пострадавшие и кто стал виновником аварии.

«Весеннее ДТП»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Некрасова хулиган разбил стекло у припаркованной LADA. Его передали сотрудникам полиции.