На Красносельском массовое ДТП, заняты все полосы

Автомобилисты стоят в пробке из-за инцидента. Не уточняется, есть ли пострадавшие.
Все случилось сегодня вечером, 26 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Красносельском шоссе перед развязкой КАД – там стоят шесть машин, среди них маршрутка. Отмечается, что у общественного транспорта разбиты стекла, также помято выглядит «Субара». В результате участники ДТП заняли все три полосы, тем самым затруднив движение – пробка неизбежна.
Непонятно, есть ли пострадавшие и кто стал виновником аварии.
«Весеннее ДТП»,
— пишет один из пользователей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Некрасова хулиган разбил стекло у припаркованной LADA. Его передали сотрудникам полиции.