Ленобласть сохранит льготный проезд на нерабочей неделе

В общественном транспорте Ленобласти с 28 марта по 5 апреля местные жители продолжат пользоваться льготами. Свою работу в обычном режиме будут продолжать и межрегиональные маршруты. В данном случае область не возьмет пример с Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба управления по транспорту Ленобласти.

Однако, транспорт все же будет работать по режиму выходного дня, так как прогнозируется снижение количества пассажиров. Полностью движение транспорта отменять не намерены, ведь жители, на которых не распространяются «длинные выходные» должны будут добираться на работу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть приняла дополнительные меры безопасности в связи с коронавирусом. Отменяются все мероприятия, сотрудники организаций по возможности переходят на удаленную работу. Пожилых люди обязали находиться дома.