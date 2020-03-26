Огонь в Мартышкино локализовали силами 107 спасателей

Огонь в Мартышкино локализовали силами 107 спасателей
В результате никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

В Петродворцовом районе огонь охватил 1,6 тысяч квадратных метров.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось в Мартышкино на улице Мира – там загорелись ангары. На место прибыли спасатели и 24 машин спецтехники. Ранг пожара был повышен до номера три. Локализовать его удалось только после семи часов вечера, огонь успел охватить 1,6 тысяч квадратных метров.

Сведений о пострадавших до сих пор не поступало. Непонятно, что стало причиной инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионера с ожогами госпитализировали от входа в «Петроэлектросбыт» в Купчино.

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Огонь в Мартышкино локализовали силами 107 спасателей