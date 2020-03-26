Жители Приморского района недовольны уборкой дорог

Они заявляют, что коммунальщики только поднимают пыль и заставляют их этим дышать.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Лахта Онлайн Приморский район». Петербуржцы пишут, что им не нравится, как убираются в райне. Машины чистят дороги без воды, поэтому пыль просто разлетается. Из-за этого не становится лучше, а только хуже – прохожим приходится этим дышать.

Горожане считают, что их хотят убить прежде, чем до них доберется коронавирус. Некоторые также уверяют, что подобное наблюдаются не только в Приморском, но у других районах. Пока что в комитете по благоустройству никак не комментировали жалобы петербуржцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дорожники устроили в Гатчине пылевую уборку улиц. На опубликованной видеозаписи видно, как подметальная машина движется в огромном облаке пыли от ее «уборки».