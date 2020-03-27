Во Всеволожском районе сгорел частный дом

Во Всеволожском районе сгорел частный дом
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

В ночь на 27 марта во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Там сгорел частный дом.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, в ДНТ «Кавголово-Стандарт» горел частный дом общей площадью 150 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 02:09 по московскому времени.

В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 03:04.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 26 марта, на Петроградской стороне загорелась коммунальная квартира в историческом здании.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Всеволожский район пожар происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В нерабочую неделю в Петербурге могут закрыть часть продуктовых магазинов
По словам Беглова, около 5 тысяч человек в Петербурге ждут результатов ...
Антициклон принесет в Петербург солнечную погоду
Во Всеволожском районе сгорел частный дом
В России на 47% вырос спрос на туалетную бумагу
Психологи рассказали, как избежать стресса от просмотра новостей
Ночью на Шуваловском проспекте сгорел Mercedes
Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме на улице Морской пехоты