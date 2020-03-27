Во Всеволожском районе сгорел частный дом

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

В ночь на 27 марта во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Там сгорел частный дом.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, в ДНТ «Кавголово-Стандарт» горел частный дом общей площадью 150 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 02:09 по московскому времени.

В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 03:04.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 26 марта, на Петроградской стороне загорелась коммунальная квартира в историческом здании.