В Петербурге на неделю изменится расписание пригородных поездов

Расписание пригородных поездов изменится с 30 марта по 5 апреля. Об это информирует Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Изменения, по данным компании, будут значительными. Подробная информация о корректировка будет размещена дополнительно на станциях и вокзалах.

В режиме онлайн об изменениях можно узнать на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля. Зарплаты сотрудников при этом будут сохранены. Меры приняты в связи с пандемией коронавируса. Длинные выходные призваны снизить скорость распространения инфекции. Россиян призывают соблюдать рекомендации, избегать людных мест и не покидать свои дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в нерабочую неделю общественный транспорт Петербурга будет ходить по графику выходного дня.