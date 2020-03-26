В нерабочую неделю общественный транспорт Петербурга будет ходить по графику выходного дня

Наземный транспорт Северной столицы на следующей неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей с сохранением заработной платы, будет ходить по графику выходного дня.

Изменения коснутся как городского, так и пригородного общественного транспорта. О корректировках в расписании с 28 марта по 5 апреля рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок». В субботу, 28 марта, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по субботнему графику, а начиная с 29 марта и до конца недели — по воскресному.

При этом трамвай маршрута №57 отменят вовсе, а автобусы №90 и №195 будут ездить по обычному будничному расписанию. Автобус №54, курсирующий между Малой Балканской и Кирочной, будет ходить с увеличенными интервалами движения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 27 марта на дорогах Петербурга вступают в силу новые ограничения для транспорта.