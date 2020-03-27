Житель Петербурга задушил проводом своего знакомого

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петербурга.

Как полагает следствие, вечером в январе 2020 года обвиняемый, находясь в квартире, в ходе конфликта нанес потерпевшему не менее 34 ударов по телу твердым тупым предметом, после чего связал ноги и стал душить потерпевшего проводом от бытовой техники. Мужчина погиб на месте, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что предприниматель из Северной столицы решил избавиться от конкурента из Ленинградской области, заказав его убийство за 700 тысяч. Убийства, однако, так и не произошло, а злоумышленника задержали.