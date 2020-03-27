Минтруд разъяснил, кто отдыхает и как будут платить на нерабочей неделе

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовала разъяснения по поводу нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля. Ведомство дало рекомендации работникам и сотрудникам.

Наличие нерабочих дней не должно быть основанием для снижения зарплаты в марте и апреле. Работникам со сдельной оплатой труда будут платить, согласно локальному нормативному акту работодателя.

Если сотрудник в отпуске, то дни с 30 марта по 3 апреля не входят в отпуск, а отпуск на эти дни не продлевается.

Нерабочие дни не относятся к выходным или праздничным дням, потому оплата будет начисляться в обычном, а не повышенном размере.

Работать с 30 марта по 3 апреля будут медицинские и аптечные организации, организации в сфере энергетики и теплоснабжения, компании, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования и другие.

Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте Минтруда по ссылке.

Россиян призывают соблюдать меры предосторожности: провести нерабочую неделю дома, избегать общественных мест и сократить контакты с другими людьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на нерабочей недели в Петербурге будут отменены 120 автобусных маршрутов.