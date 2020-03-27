Областные дороги начнут ремонтировать с применением особого асфальта

Ремонт избавит от трещин и плохого асфальта. Фото: pixabay

Ремонт избавит от трещин и плохого асфальта. Фото: pixabay

Этой весной дорожники намерены использовать новые технологии при ремонтных работах на региональных трассах в Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ремонт автодорог в Ленобласти будет проходить с применением особого асфальта, который называется «Суперпейв». Он разработан по методу объемного проектирования.

Особенность данного асфальта состоит в том, что его подбираю, учитывая интенсивность движения транспорта и особенностей климата. Основной материал придаст дорожному покрытию долговечность.

Дорожники также продолжат использовать битумную ленту, с помощью которой можно герметизировать места примыкания нового асфальта. Кроме того, она позволит повысить слок службы асфальтного покрытия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти отремонтируют автодорогу М-10.