В машину активиста на Варшавской влетела «ГАЗель»

В Московском районе Петербурга автомобиль «ГАЗель» врезался во встречный Peugeot. За рулем иномарки находился активист Юрий Иванов.

Авария произошла 25 марта у дома 124 по Варшавской улице. Судя по записям с видеорегистратора «ГАЗель» резко вывернула на встречку, где задела Peugeot, после чего вернулась на свою полосу.

«Я был в машине, слава богу, не было детей — удар пришёлся на то место, где установлено детское кресло», — рассказал gazeta.spb.ru водитель Peugeot Юрий Иванов.

В результате ДТП легковая машина получила повреждения задних крыльев, двух левых дверей, накладки левого порога, дверных ручек, обоих задних колес, стекла левой передней двери и зеркала заднего вида. Помимо этого, не исключены скрытые повреждения авто.

«ГАЗель» также задела припаркованный автомобиль Volvo. По данным инспектора ДПС, водитель выехал на встречку в результате превышения скорости. Своевременные меры к остановке транспорта он не принял.

«Водитель «ГАЗели» сказал инспектору, что не знает, как это произошло», — отметил Иванов.

В возбуждении дела об административном правонарушении по факту ДТП было отказано.

За рулем Peugeot находился активист Юрий Иванов, занимающийся проблемами, связанными с управляющими компаниями холдинга ПАО «ГИТ».