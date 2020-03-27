Судьба акции «Бессмертный полк» остается неизвестной из-за коронавируса

Судьба акции &#171;Бессмертный полк&#187; остается неизвестной из-за коронавируса
Александр Ржаненков. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Председатель Комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заявил, что проведение массовой акции «Бессмертный полк» пока стоит под вопросом.

Как сообщает «Мойка78», ссылаясь на слова Ржаненкова, на данный момент о проведении акции нельзя сказать что-либо определенное.

Общественные активисты уже предложили провести «Бессмертный полк» в онлайн-формате. На такое предложение Ржаненков выразил сомнение, однако он не исключил возможность проведения акции в подобном формате.

Впрочем, окончательное решение по поводу проведения акции еще не приняли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге восстановили 30 танков Т-34 для парада Победы в Москве. Специалисты восстановили исторический облик, узлы и агрегаты танков Т-34 танковой армии ЗВО.

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