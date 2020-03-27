Судьба акции «Бессмертный полк» остается неизвестной из-за коронавируса

Председатель Комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заявил, что проведение массовой акции «Бессмертный полк» пока стоит под вопросом.

Как сообщает «Мойка78», ссылаясь на слова Ржаненкова, на данный момент о проведении акции нельзя сказать что-либо определенное.

Общественные активисты уже предложили провести «Бессмертный полк» в онлайн-формате. На такое предложение Ржаненков выразил сомнение, однако он не исключил возможность проведения акции в подобном формате.

Впрочем, окончательное решение по поводу проведения акции еще не приняли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге восстановили 30 танков Т-34 для парада Победы в Москве. Специалисты восстановили исторический облик, узлы и агрегаты танков Т-34 танковой армии ЗВО.