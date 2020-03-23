В Петербурге восстановили 30 танков Т-34 для парада Победы в Москве

Петербургские сотрудники 61-го бронетанкового ремонтного завода в Стрельне завершили капремонт 30 танков Т-34. Машины готовили для парада в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной площади в Москве.

Специалисты восстановили исторический облик, узлы и агрегаты танков Т-34 танковой армии ЗВО.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, после восстановления вся техника прошла обкатку.

Скоро машины отправятся в подмосковное Алабино, где будет начата репетиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общественный транспорт Петербурга начнет работать быстрее. В городе обустроят полосу приоритета.