Общественный транспорт Петербурга начнет работать быстрее

Общественный транспорт Петербурга начнет работать быстрее
Завершить работы планируют до 1 июля. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Северной столице начнет быстрее работать общественный транспорт: полосу приоритета, соединяющую Московский, Кировский, Фрунзенский и Невский районы, обустроят в настоящем году.

Маршрут пройдет от пересечения Ленинского проспекта с проспектом Народного ополчения до Московского проспекта. Оттуда он протянется по улице Типанова, проспекту Славы до проспекта Большевиков. Общая длинна полосы составит примерно 8 км.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, стоимость такого проекта составит 6 млн рублей.

Завершить работы планируют до первого июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на строительство первого участка Широтной магистрали уйдет 10 млрд рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб общественный траснпорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Часть чиновников в Смольном переведут на удаленную работу
Спасатели за час потушили полыхающий дачный дом в СНТ «Маяк»
Прокуратура выявила нарушение охраны окружающей среды в Московском районе
В Петербурге в три раза увеличат объемы производства антисептиков
На трассе в Ленобласти автоледи сбила двух дорожных рабочих
Петербургское УФАС будет следить за ценами на гречку и сахар
Росгвардейцы поймали руфера, бегавшего по крыше университета имени Герцена
Петербуржец заплатил 880 тысяч за долги по алиментам перед дочерью