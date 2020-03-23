Общественный транспорт Петербурга начнет работать быстрее

В Северной столице начнет быстрее работать общественный транспорт: полосу приоритета, соединяющую Московский, Кировский, Фрунзенский и Невский районы, обустроят в настоящем году.

Маршрут пройдет от пересечения Ленинского проспекта с проспектом Народного ополчения до Московского проспекта. Оттуда он протянется по улице Типанова, проспекту Славы до проспекта Большевиков. Общая длинна полосы составит примерно 8 км.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, стоимость такого проекта составит 6 млн рублей.

Завершить работы планируют до первого июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на строительство первого участка Широтной магистрали уйдет 10 млрд рублей.