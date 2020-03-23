На строительство первого участка Широтной магистрали в Петербурге уйдет 10 миллиардов

На строительство первого участка Широтной магистрали выделят почти десять миллиардов рублей из федерального бюджета.
По словам главы КРТИ Андрея Левакина, в апреле проект участка планируется передать для прохождения госэкспертизы. От федерального центра ждут финансирования уже в этом году.
Так, в настоящем году городу должны выделить три миллиарда рублей, и еще по столько же в 2021 и 2022 годах.
Левакин отметил, что дорожная карта по освобождению территории для строительства указанной магистрали уже разработана.
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