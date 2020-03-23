На строительство первого участка Широтной магистрали в Петербурге уйдет 10 миллиардов

На строительство первого участка Широтной магистрали в Петербурге уйдет 10 миллиардов
Участок Широтной магистрали пройдет от примыкания к ЗСД до Витебского проспекта. Фото: pixabay

На строительство первого участка Широтной магистрали выделят почти десять миллиардов рублей из федерального бюджета.

По словам главы КРТИ Андрея Левакина, в апреле проект участка планируется передать для прохождения госэкспертизы. От федерального центра ждут финансирования уже в этом году.

Так, в настоящем году городу должны выделить три миллиарда рублей, и еще по столько же в 2021 и 2022 годах.

Левакин отметил, что дорожная карта по освобождению территории для строительства указанной магистрали уже разработана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Печенгском заливе спасатели продолжают искать пропавшего дайвера из Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб строительство широтная магистраль скоростного движения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти водитель Cadillac пытался провезти 65 кг наркотиков из Эстонии
ВТБ предоставит кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса
В Петербурге арестовали замдиректора психоневрологического интерната
На ЗСД машины еле уворачивались от иномарки, которая неслась им в лоб
В Красногвардейском районе за хулиганство задержали женщину, которая ...
В Петербурге водитель-рецидивист ответит перед судом за пьяное вождение без прав
«Пассажиравтотранс» купит 140 новых автобусов до конца 2020 года
Красноярца задержали за кражу иномарки в Петербурге