В Печенгском заливе спасатели продолжают искать пропавшего дайвера из Петербурга

Водолазы Мурманского АКАСЦ продолжают поисковые работы в Печенгском заливе. Там во время погружения пропал дайвер из Петербурга.

Сегодня, 23 марта, сотрудники продолжили поиски. Информация об этом была опубликована в группе «Северо-Западный РПСО» социальной сети «ВКонтакте».

В субботу, 21 марта, поступила информация о пропавшем дайвере, который пытался совершить погружение в Амбарной Губе. На место событий выехали спасатели.

На следующий день специалисты осмотрели 500 м береговой линии, произвели шесть водолазных спусков и с помощью подводной камеры обследовали участок акватории 250х100 м. Пока результатов поиски не принесли.

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