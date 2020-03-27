Остановившие авто инспекторы застали водителя за поеданием наркотиков

Петербургские сотрудники ГИБДД с погоней задержали водителя иномарки, который попытался съесть сверток с запрещенными веществами.

Как сообщается в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» 27 марта, все произошло накануне около дома №1 по площади Победы в Московском районе города.

Инспекторы решили остановить автомобиль «Ниссан», однако водитель решил скрыться. В результате погони иномарку все же удалось остановить. Оказалось, что у водителя была причина попытки скрыться. Во время общения с правоохранителями водитель достал из кармана сверток и запихал его в рот.

Позднее специалисты установили, что в свертке был один грамм запрещенного вещества.

Водитель может оказаться на скамье подсудимых по обвинению в преступлении по статье 228 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить группу наркоторговцев.