В Петербурге будут судить группу наркоторговцев

Прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение для четверых наркоторговцев, занимавшихся сбытом запрещенных веществ разных районах города.

Согласно данным следствия, примерно в сентябре 2018 года была создана преступная группировка, куда входили четверо мужчин, занимавшихся продажей наркотических и психотропных веществ в крупном размере. Причем у каждого злоумышленника была своя роль: кто-то хранил запрещенный товар, кто-то работал закладчиком, двое других занимались непосредственно сбытом наркотиков.

В общей сложности преступники успели совершить пять сделок по продаже веществ, а также две неудавшиеся попытки в Кировском и Красносельском районах. Теперь Красносельский районный суд определит наказание преступникам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что майора петербургской полиции задержали по подозрению в крупном мошенничестве.