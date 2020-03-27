В Петербурге майора полиции подозревают в мошенничестве на полмиллиона

В Петербурге задержан 48-летний майор полиции, оперуполномоченный ОУР УМВД России по Кировскому району, а также его 40-летний сообщник. Их подозревают в мошенничестве на 500 тыс. рублей.

Подозреваемых задержали в четверг, 26 марта. В оперативных мероприятиях были задействованы следователи и сотрудник УФСБ, уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Как полагает следствие, в июле 2019 года полицейский и его сообщник узнали о том, что в производстве находится уголовное дело о разбое. Злоумышленники связались с отцом обвиняемого и убедили его в том, что могут помочь смягчить меру пресечения и переквалифицировать деяния на менее тяжкий состав преступления. В обмен на это мужчина должен был передать им 500 тыс. рублей.

Мужчина согласился и 20 июля передал им деньги в автомобиле, припаркованном у одного из домов по проспекту Стачек.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейского подозревают во взяточничестве.