Крупный теракт предотвращен силами ФСБ в Краснодаре

В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина, которого подозревают в организации террористического акта.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ФСБ, в Краснодаре задержали мужчину 26-27 лет с самодельным взрывчатым устройством, тем самым предотвратив теракт. Бомба была найдена в автомобиле подозреваемого. В его телефоне была обнаружена переписка с членами террористической группировки, запрещенной на территории России.
Известно, что задержанный гражданин сделал взрывное устройство из подручных средств.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Башкирии предотвращен теракт. Сотрудники полиции в городе Уфа попытались остановить на дороге автомобиль, за рулем которого находился вооруженный бандит.