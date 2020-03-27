Крупный теракт предотвращен силами ФСБ в Краснодаре

Крупный теракт предотвращен силами ФСБ в Краснодаре
Фото: Baltphoto

В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина, которого подозревают в организации террористического акта.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ФСБ, в Краснодаре задержали мужчину 26-27 лет с самодельным взрывчатым устройством, тем самым предотвратив теракт. Бомба была найдена в автомобиле подозреваемого. В его телефоне была обнаружена переписка с членами террористической группировки, запрещенной на территории России.

Известно, что задержанный гражданин сделал взрывное устройство из подручных средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Башкирии предотвращен теракт. Сотрудники полиции в городе Уфа попытались остановить на дороге автомобиль, за рулем которого находился вооруженный бандит.

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Крупный теракт предотвращен силами ФСБ в Краснодаре